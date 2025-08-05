『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）での大ブレイクから2年。7月8日から放送開始となった『誘拐の日』（テレビ朝日系）で子役・永尾柚乃が再び脚光を浴びている。【画像】撮影外では子どもらしい無邪気な笑顔も…『誘拐の日』オフショット（複数あり）本作は、2023年に韓国でドラマ化されたチョン・ヘヨンによる同名小説を原案とするヒューマンミステリー。心優しきマヌケな誘拐犯・新庄政宗（斎藤工）と、記憶喪失の天