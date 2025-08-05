女優の小山明子（90）が5日放送予定の「徹子の部屋」に出演する。 【写真】夫は世界的巨匠結婚披露宴では笑顔があふれる 昨年、肺がんと心臓の病気が見つかり治療を受けた。80代から乳がんや肺がんを経験したが、今回がんが見つかった際には大きなショックを受けた。現在も完治はしていないが、体調はよく免疫を上げるためにも楽しいことをたくさんしようと心がけているという。週1回プールに通い、コーラス教