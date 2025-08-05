高松市松島町4日午後9時ごろ 4日夜、高松市の雑居ビルで火事があり、女性1人が救急搬送されました。 4日午後8時ごろ、高松市松島町の雑居ビルで「3階から炎が出ている」と通行人から119番通報がありました。 消防が約3時間後に火を消し止めましたが、鉄筋コンクリート造りの3階建てビルのうち、3階の住宅一室と通路約105平方メートルが焼けました。 この火事で、焼けた部屋に住んでいた60代の女性1人