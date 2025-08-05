平和記念公園で営まれた韓国人被爆者慰霊祭＝5日午前、広島市中区広島原爆の日を翌日に控えた5日、広島市の平和記念公園にある「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」の前で、56回目の慰霊祭が営まれた。この1年で死亡が確認された被爆者10人を加えた2824人の名簿を奉納した。慰霊祭を主催する在日本大韓民国民団（民団）広島県地方本部の金基成団長は「原爆が人々と街をどれほど残酷な姿に変えたのかをよく知っている。国交正常化60周年