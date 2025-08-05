東日本大震災の追悼施設「鎮魂の森あえーる」＝5日午前、岩手県大槌町東日本大震災で関連死を含め町民の1割近くに当たる1286人が犠牲になった岩手県大槌町で5日、屋外型の追悼施設「鎮魂の森あえーる」の完成式典が開かれた。施設は防潮堤の前に盛り土した約1.4ヘクタールの小高い丘に広がり、遺族から同意を得るなどした1272人の名前を刻んだ芳名碑を設置した。小雨がぱらつく中、式には町の関係者ら約50人が出席。平野公三