日豪両政府は５日午前、オーストラリア海軍が導入を計画している新型艦について、日本が提案する海上自衛隊「もがみ型」護衛艦の改良型をベースにした艦船に決定したと発表した。日本にとって完成品の防衛装備品輸出は、フィリピン向けの防空レーダーに次いで２例目となる。中谷防衛相は５日の記者会見で、「我が国の高い技術への信頼性、日豪相互運用性の重要性を評価された」と歓迎した。豪政府も声明を発表し、日本案につい