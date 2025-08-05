韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第3話にて、「S-Class」でメインボーカルを務めたフー・ハンウェンが散々なステージを見せた。【映像】本番ステージで大失敗した瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS