【新華社黄山8月5日】中国安徽省黄山市歙県霞坑鎮石潭村でこのほど、幻想的な雲海が現れ、絵画のように壮観な景色が広がった。満開のヒマワリと漂う雲霧が織り成す風景は、まるで仙境のような美しさだった。（記者/劉軍喜）