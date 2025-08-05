「百日せき」の全国の患者数が1週間で3399人となり、6週間ぶりに減少したものの依然高い水準です。「百日せき」の全国の患者数が1週間で3399人JIHS（＝国立感染症研究所）によりますと、7月27日までの1週間に報告された「百日せき」の患者数は3399人で、前の週の3908人より減りました。6週間ぶりの減少ですが、依然高い水準になっています。都道府県別で最も多いのが東京の302人で、次いで埼玉の241人、群馬の186人でした