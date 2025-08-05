北山は今季6勝、4完投をマークしている（C）産経新聞社日本ハムは8月4日、プロ4年目右腕・北山亘基の背番号を「57」から「15」に変更すると発表した。シーズン途中の背番号変更は異例のケースとなる。同背番号は直近は現在はソフトバンクに在籍する上沢直之が2018年から2023年にわたって着けていたものとなる。【写真】もう見られない…日本ハム北山亘基の背番号57“最後の雄姿”をチェック北山は球団を通じて「プロ野球の世界