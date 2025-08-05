夏はカラッと明るいドラマが見たい!と思いきや、ドロドロサスペンスや、重いテーマの作品が集まった今期夏ドラマ。すべてのドラマが1話を放送し終えた今、女性視聴者が選ぶ今後も期待できる作品は?【結果一覧】2025夏ドラマ「期待できる」ランキング「仲里依紗の演技がすごかった」「映画ファンだったから世界観が続いていてうれしい」（埼玉県・38歳）、「爽やかな気持ちになる」（山梨県・42歳）5位にランクインしたのは『