ヤンキースとマイナー契約の前田健太は復活できるか(C)Getty Imagesヤンキースが現地時間8月4日（日本時間5日）、前田健太の獲得を発表。マイナー契約で合意した。米移籍情報サイト『MLB Trade Rumors』は「2025年現在、マエダは復活できていない」と紹介。今季はタイガースでメジャー10年目を迎え7試合で勝敗なし、防御率7.88の成績だった。すべて救援登板で、先発としての登板はなかった。【動画】タイガース移籍初勝利！鋭