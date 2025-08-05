今夏の移籍市場で精力的な動きを見せているチェルシーがさらなる補強を画策しているようだ。4日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。FIFAクラブワールドカップ2025を制覇して多額の賞金を手にしたチェルシーは、今夏の移籍市場で大型補強を敢行。ここまでイングランド人FWリアム・デラップや同国代表FWジェイミー・バイノー・ギテンス、ブラジル代表FWジョアン・ペドロ、オランダ代表DFヨレル・ハトら合計8名を