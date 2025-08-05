元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演し、最低賃金の引き上げについて持論を展開した。２０２５年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会の小委員会が過去最大の引き上げとなる全国加重平均で６３円を引き上げ１１１８円とする目安をまとめた。菊間氏は「最低賃金で働いている方も多いパートとかアルバイトの方からすると、上がっ