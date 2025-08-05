去年９月、救急車で知人女性宅に立ち寄り、職務を離れたなどとして、吹田市消防本部の救急隊員２人が減給処分を受けました。減給１０分の１の懲戒処分を受けたのは、吹田市消防本部北消防署に所属する男性消防司令補（４３）と男性消防司令（５２）です。消防本部によりますと、男性司令補は去年９月、別の出張所からの帰りに救急車で知人女性宅に約３０分立ち寄って職務を離れ、男性消防司令は事前に相談を受け私的利用を許