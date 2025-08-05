Stray Kidsの音楽的アイデンティティの中心を担うプロデュースチーム・3RACHAが、唯一無二の魅力を放った。【写真】ハン、“パジャマ×すっぴん”オフショットStray Kidsは、8月22日午後1時に4thフルアルバム『KARMA』をリリースする。2025年初のカムバックを前に、新アルバムの雰囲気を感じられるティザーコンテンツを順次公開する中、8月4日午後には公式SNSを通じてバンチャン、チャンビン、ハンのティザーイメージが公開された