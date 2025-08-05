岸田文雄前首相政府は5日の閣議で、横浜市で20〜22日に開催する第9回アフリカ開発会議（TICAD）の議長代理として、岸田文雄前首相を政府代表に任命すると決めた。TICADは日本が主導する首脳級の国際会議。近年は3年ごとにアフリカと日本で交互に開いている。今回は石破茂首相がアフリカ側の首脳と共に共同議長を務める。