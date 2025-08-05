３日、王府井書店で本を選び、読書を楽しむ市民や観光客。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京8月5日】中国北京市が夏の観光シーズンを迎えている。市文化観光部門は「京彩夏日」と銘打ち、夏をテーマにしたイベントを150件以上開催。厳選された公演約6200回や、住民や観光客が参加できる文化体験イベント約3800回も企画し、多彩な夏の魅力を発信している。３日、五四運動の舞台・北京大学旧校舎「紅楼」にある北京新文化運