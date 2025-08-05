元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さん（28）。初の写真集『水平線』（集英社）で話題の彼女が、『週刊ポスト』8月4日発売号で撮り下ろしグラビアに挑戦、夏に相応しい爽やかな水着姿を披露している。渡邊さんが撮影を振り返る。【撮り下ろし7枚】「色々な衣装をどう魅せるのがベストかな〜と考えながら撮影に臨みました」渡邊渚さんスペシャルショット「この夏、初めて海に行きましたが、夏は得意じゃないので今年最後の海に