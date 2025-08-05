保障内容も期間もさまざまで、つい悩みがちな保険選び。知り合いに関係者がいる場合、その人柄や関係性を重視して商品を選ぶという人もいるのではないでしょうか。しかし、商品力ではなく、“人間力”を重視した選択は、あとあと大きな後悔につながりかねません。具体的な事例をもとに、「保険選び」注意点と「保険選びで重視すべきポイント」をみていきましょう。ファイナンシャルプランナーの愛染興希氏が解説します。保険は商品