お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が4日、日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。芸人になると親に伝えた時のエピソードを話した。今回は、高学歴芸人が集結。慶大出身のストレッチーズ高木貫太は、4年生の時に「卒業したらお笑い芸人になる」と親族に伝えた。すると、母は「何でそんなふうに育っちゃったの？」と号泣、祖父からは「裏切り者」と言われたという。大悟は「そんなに泣くの？芸人になるって