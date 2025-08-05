札幌管区気象台と仙台管区気象台は５日に気象情報を発表した。低気圧が夜にかけて北海道付近を通過し釧路沖へ進み、また、低気圧から延びる前線が東北地方を南下する見込み。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になるという。両気象台の発表の前後で、秋田県能代市では午前４時３２分までの１時間に６５ミリ、北海道釧路市では午前７時５３分までの１時間に６０ミリの降水量を観測、