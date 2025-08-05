中国商務部の最新の発表によると、2025年上期に中国のサービス貿易は堅調な伸びを示し、サービス貿易総額は前年同期比8．0％増の3兆8872億6000万元（約80兆円）に達しました。うち輸出は同15．0％増の1兆6883億元（約35兆円）で、輸入は同3．2％増の2兆1989億6000万元（約45兆円）でした。サービス貿易の赤字額は前年同期よりも1522億1000万元（約3兆円）減少して5106億6000万元（約11兆円）でした。中国のサービス貿易の二大特徴