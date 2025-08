THE ALFEEが、恒例の夏のスペシャルイベントを8月2日、3日の2日間にわたり神奈川・横浜アリーナで開催した。7月30日にリリースした最新シングル「HEART OF RAINBOW」が、シングル59作連続トップ10入りを達成するなかでの開催となり、2日間で延べ2万2000人を動員した。【ライブ写真】熱い思いを語った高見沢俊彦ほかメンバーたちのステージショットライブでは、新曲「HEART OF RAINBOW」を含む全35曲を披露(2日は17曲、3日は18