国際卓球連盟（ITTF）は5日、2025年第32週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には8選手 女子シングルスでは「WTTスターコンテンダーフォズ・ド・イグアス」で2大会連続の優勝を果たした張本美和（木下グループ）が7位から6位にランクアップし日本勢トップをキープ。伊藤美誠（スターツ）が8位、同大会で4強入りした大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキープし