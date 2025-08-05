¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥ß¥»¥¹Æ£ß·¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¾®³ØÀ¸4¿ÍÁÈ¤Î¤½¤Î¸å¤ËÌ©Ãå¡ª¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ËÀÄ¿¹¤Ø TBS¤Ë¤Æ¡¢8·î11Æü18»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø30¼þÇ¯µ­Ç°¡ª¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«²ÆµÙ¤ßSP¡Ù¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤ªÀµ·îÈÖÁÈ¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤Ï²Æ¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ