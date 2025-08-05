ワシントン・ダレス国際空港に駐機するユナイテッド航空機＝２０２１年３月１２日/Daniel Slim/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米ユナイテッド航空の国際便が米首都近郊のワシントン・ダレス国際空港を出発した直後にエンジン故障に見舞われ、同空港に引き返して緊急着陸した。ユナイテッド航空がＣＮＮに明らかにした。ユナイテッド航空によると、ドイツ・ミュンヘン行きのユナイテッド航空１０８便（ボーイング７８７型機）は７月２