¸µÆü¸þºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î5Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¡×Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»Õ¾¢¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸µÆü¸þºä46¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Æü¸þºä46¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤È¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¼ãÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ