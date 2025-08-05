JR九州によると、5日午前7時47分ごろ、香椎線奈多駅で上り普通列車（香椎午前7時36分発西戸崎行き）の乗客を急病で救護した。この影響で同8時40分現在、同線や鹿児島線で一部で列車に遅れが出ている。▶JR九州・運行情報