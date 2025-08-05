今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「勇気の花」（第93回）が8月6日7時45分より放送される。※広島平和記念式典の放送に伴い、本放送は前倒し（午前7:45〜8：00）の予定。【写真】メイコ（原菜乃華）を応援するのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫