スパイダーマン役でお馴染みのトム・ホランドが、次期役の有力候補に？ネットを騒がせている噂について、ホランド本人が言及した。 ダニエル・クレイグがボンド役を卒業し、現在は新シリーズが企画中。製作はAmazon MGMが務め、監督には、『DUNE／デューン』シリーズや『ブレードランナー 2049』（2017）のドゥニ・ヴィルヌーヴ、脚本には、「ピーキー・ブラインダ&#12540