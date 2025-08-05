クワイ＝ガン・ジンの死亡シーンは、呆気なかった？米の企画にて、リーアム・ニーソンが『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』（1999）を振り返った。 ニーソンが演じた聡明なマスター・クワイ＝ガンは、パダワンであるオビ＝ワン・ケノービと共にシスのダース・モールと二体一のライトセーバー戦に挑む。ダブルブレードを