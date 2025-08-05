◆米大リーグドジャース―カージナルス（４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が試合前取材に応じ、大谷翔平投手が予定通りに６日（日本時間７日）の本拠地カージナルス戦で４イニング、右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々木朗希投手（２３）が８日（同９日）にライブＢＰで復帰後３度目の登板をすることを明かした。指揮官は「球速は９０マイル台中盤で、球速は