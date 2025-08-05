東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値170.20高値171.16安値169.91 172.19ハイブレイク 171.67抵抗2 170.94抵抗1 170.42ピボット 169.69支持1 169.17支持2 168.44ローブレイク ポンド円 終値195.40高値196.54安値195.04 197.78ハイブレイク 197.16抵抗2 196.28抵抗1 195.66ピボット 194.78支持1 194.16支持2 193.28ローブレイク