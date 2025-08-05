東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.20高値8.23安値8.09 8.40ハイブレイク 8.31抵抗2 8.26抵抗1 8.17ピボット 8.12支持1 8.03支持2 7.98ローブレイク シンガポールドル円 終値114.23高値115.10安値114.08 115.88ハイブレイク 115.49抵抗2 114.86抵抗1 114.47ピボット 113.84支持1 113.45支持2 112.82ローブレイク 香港ドル