¡ÖSHOW-WA 1st TOUR ·¯¤Î²¦»ÒÍÍ -ÂçÀé°¬³Ú-¡× 7·î25Æü¤Ë·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢½©¸µ¹¯¥Õ゚¥í¥Æ゙¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SHOW-WA¡£8·î16Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¡¢"(Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î)ÂÇ¤Á¾å¤²"¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW-WA Fanclub Tour 2025 -Ruby¤Î²¦»ÒÍÍ-¡×¤Î³«ºÅ¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤("Ruby"¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)¡£º£Ç¯2·î¤«¤éÌó3¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤­¤¿½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW-WA 1st TOU