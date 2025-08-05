BLACKPINKのジェニーが大胆な姿を披露した。【写真】ほぼ下着…？ジェニーの大胆衣装8月3日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。公開された写真には、ファッション誌『ELLE KOREA』のグラビア撮影ビハインドショットが収められている。さまざまなコンセプトを完璧に表現するジェニーの姿が視線を奪う。特に、スリップドレス姿で洗面台に腰掛ける様子は魅惑的な雰囲気を漂わせている。ジェニーの魅力的な表