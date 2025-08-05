プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（29）が2025年8月3日、自身のインスタグラムを更新。美ボディが際立つトレーニング中のショットを披露した。「今日もやるぞ」園田選手は、「鏡越しの写真っていい感じに見える気がする」といい、トレーニングショットを投稿。「#今日もやるぞ」「#こちら」「#写真集」「#アザーカット」とハッシュタグを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブルーのハーフトップを着用。髪をひと