日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2682（+7.0+0.26%） ホンダ1555（+5.5+0.35%） 三菱ＵＦＪ2027（-20-0.98%） みずほＦＧ4361（+63+1.47%） 三井住友ＦＧ3736（+22+0.59%） 東京海上6073（+40+0.66%） ＮＴＴ153（-0.1-0.07%） ＫＤＤＩ2427（+1+0.04%） ソフトバンク224（0.00.00%） 伊藤忠7752（+60+0.78%）