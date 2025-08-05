¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/05¡ÛÆü¸þºä46¡¦Æó´üÀ¸¤ÎÉÙÅÄÎë²Ö¡Ê¤È¤ß¤¿¡¦¤¹¤º¤«¡¿24¡Ë¤¬¡¢8·î5Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÖÎë²Ö¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½ÐÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶­¤ä»£±Æ¤Þ¤Ç¤ÎÂÎºî¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸«¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡ß¥ß¥Ë¾æ»Ñ¢¡ÉÙÅÄÎë²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ÖÎë²Ö¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¡×ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÉÙÅÄ¤¬