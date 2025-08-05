芳根京子 芳根京子が、「第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」で20代部門を受賞。「TOKYO JEWELRY FES ’25 Summer」（東京ビッグサイト）内で行われた授賞式後には囲み取材に応じた。過去１年間を通じて「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を世代別・部門別に選考し表彰する。「今年はドラマが続いていて自分のなかで踏ん張らないといけない瞬間がたくさんあったんですけど、ご褒美かなって