「たまにセルフのガソリンスタンドでバイトしてるんだけど一言言わせてほしい。セルフだからって子供に車の給油をさせないでくれ……！！」【写真】ノズルの横には、こんな注意書きが…Threadsで子供の給油にまつわる注意喚起を投稿したなっちゅんさん（@natsu72725）と、全国にガソリンスタンドを展開している「出光興産株式会社」に取材しました。夏休みに入ると、子供と一緒に車でレジャーに出かける機会も増える季節。必然的に