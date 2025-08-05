ファミリーマート」は、8月5日（火）から、人気商品を値段はそのままに、“ざっくり40％”増量する「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40％増量作戦」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。今回クランクイン！トレンドは、増量された全14品をチェック。今年も、大きな「ファミチキ」を味わえる季節がやってきた。【写真】超お得！“ざっくり40％増量”商品14品一覧■“笑っちゃう”ほどボリューム満点5年目となる