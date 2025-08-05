TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が2日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。男女間で不毛な言葉を明かした。先週に続いてゲストはドランクドラゴン鈴木拓（49）。田中は「『なんでなんとかなの？』って、一番不毛だと思ってるんですよ、男女間で」と切り出した。そして「『え、なんでこれできないの？』って言われるのって、男の人、回答に困るじゃないですか。