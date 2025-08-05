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ゆりにゃプロデュースグループ、元メンバーが未成年飲酒 同席マネを処分

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」
  • 4日、元メンバーによる未成年飲酒行為が発覚したと発表した
  • 同席していたマネージャーを厳重注意処分注意したと発表した
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