その年に最も活躍したレースクイーンに与えられる最高峰の賞「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を今年受賞したさかいゆりやが、5日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】美スタイルあらわ！さかいゆりやがグラビア初挑戦で魅せる同誌初登場となった今回、5ページにわたるグラビアでは、美しいスタイルと素肌を存分に見せつつ、初めてのグラビア撮影とは思えない自然体な表情を見せてくれた。満を持してグラビ