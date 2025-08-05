退職後、資産はどのように取り崩していくのがいいのか。フィンウェル研究所所長の野尻哲史さんは「定額の引き出しにはリスクがある。年間の必要引出額と運用資産額から想定した引き出し率を意識するといい」という――。※本稿は、野尻哲史『100歳まで残す資産「使い切り」実践法』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■退職後