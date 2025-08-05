タレントの三上悠亜が３日、自身のインスタグラムを更新。「長岡まつり大花火大会」での浴衣ショットを公開した。三上は「長岡花火見に行ってきました」と報告。「ずっとずっと行ってみたかった長岡花火。初めて見に行けて本当に素敵な思い出になりました」とつづった。続けて「コラボ浴衣も着れたの」と記し、淡いピンクの浴衣をまとい、かき氷を手に花火を満喫するプライベート写真を披露した。この投稿にはファンから「浴