ソフトバンクは、「スーパーPayPayクーポン」の8月と9月の対象加盟店を公開した。同社のユーザーが対象の加盟店において、PayPayまたはPayPayクレジットで支払うと、最大半額相当の「PayPayポイント」が還元されるもの。 8月の対象加盟店は、出前館やDiDi、ebookjapanなど。 還元率や付与上限、期間、クーポンの使用回数は加盟店により異なる。たとえば、8月配布のYahoo!ショ