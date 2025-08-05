アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について、製造販売するエーザイなどは、投与を受けた患者の４年間の経過を、投与していない患者と比べたところ、記憶力や判断力などの症状の進行を平均で１０・７か月遅らせる効果がみられたと発表した。７月末にカナダで開かれたアルツハイマー病協会国際会議で報告した。薬の実用化前の治験段階から投与を始めた患者と、投与していない患者の別の研究データを比較。記憶力や判断力など